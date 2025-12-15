„Възраждане“ иска машинен вот без флашки

Още по темата: Костадинов: Нашето желание е преосноваване на държавата и нов политически елит 11.12.2025 14:40

Партия „Възраждане“ подкрепя връщането на машинното гласуване, но ако машините се ползват като принтери, за отчитане на подадените бюлетини и са без флашки. Това заяви във Варна депутатът Коста Стоянов. „Настояваме и за осъвременяване на избирателните списъци. Внесли сме проект за промени в Изборния кодекс, но не вярвам той да бъде коригиран от този парламент, тъй като липсва воля у мнозинството“, каза Стоянов.

Народният представител потвърди, че „Възраждане“ ще продължи борбата за запазване на българския лев, въпреки че очевидно идеята не е подкрепена от президента. „Той дори не изпрати човек, който да защити предложението му за свикване на референдум преди гласуването в НС. Преди 10 дни поискахме Румен Радев да свика Консултативен съвет по национална сигурност заради въвеждането на еврото, но такъв още не е насрочен. А обстановката вече е различна и го изисква - няма правителство, няма бюджет. За първи път държава ще влиза по този начин в Еврозоната“, обясни депутатът. Според него България не трябва да въвежда еврото, въпреки че за това вече са направени разходи. „По-добре процесът да се спре сега, защото загубите след това ще са много по-големи, тъй като не отговаряме на критериите за вход в Еврозоната“, категоричен бе Коста Стоянов.

Той изрази надежда, че гражданската енергия от протестите ще се запази и ще доведе до по-висока избирателна активност, за да се обезсмисли купения и корпоративен вот. "Протестите бяха общонародни и надпартийни, въпреки опитите на ПП-ДБ да ги „яхне“, подчерта Стоянов. Той допълни, че ако Румен Радев има план да прави политическа формация, трябва да я обяви преди съставянето на служебен кабинет, за да се гарантира равнопоставеност между партиите.