Костадинов: Нашето желание е преосноваване на държавата и нов политически елит

Честито на целия български народ

Корупцията, олигархията нямат място в държавата. Това каза пред журналисти лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, след като премиерът Росен Желязков обяви, че кабинетът подава оставка.

„Нашето желание е да бъде преоснована българската държава. Честито на целия български народ, че успяхме заедно да покажем на управляващите престъпници, че не може повече да се гаврят с народа.

Оттук нататък той призова за бърза процедура с първи, втори и трети мандат, за да се организират след това бързо избори.

„Основната ни цел ще е да предизвикаме колкото се може повече хора да гласуват, независимо дали за нас, или за друг. Ако няма висока избирателна активност, ще получим повторение на това, срещу което протестирахме”, каза още Костадинов.