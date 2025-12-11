Шарлатаните ППДБ използват народния гняв, за да се намърдат отново във властта

За протестите и техните организатори.

Първо, протестите срещу сегашната власт са напълно оправдани и логични. Десетки хиляди души излизат в много български градове, защото са отвратени от политиките на ГЕРБ/ДПС и защото не желаят повече тези партии да управляват България.

Второ, организаторите на протестите, а именно ПП/ДБ, са най-обикновени политически шарлатани, както правилно ги определи Румен Радев навремето. Те не са искали, не искат, а няма да поискат за отстранят ГЕРБ/ДПС от властта. Те желаят да управляват заедно с ГЕРБ/ДПС. Ето защо ПП/ДБ на практика пречат на протестната енергия.

Имам усещането, че колкото повече бутат напред разните там мимета, софита и други свои неособено интелигентни любимци, колкото повече пари дават на всевъзможни клиширани инфлуенЦъри, толкова по-голяма погнуса предизвикват у нормалните хора.

Трето, ПП/ДБ използват справедливия народен гняв, за да се намърдат отново във властта, за да се сглобят отново с ГЕРБ/ДПС.

Да се довериш на такива хора е все едно да хвърляш пачки през прозореца по сигнал от телефонни измамници.

Четвърто и най-важно. Ако искаме в България да настъпи истинска промяна, освен да протестираме, трябва да ГЛАСУВАМЕ. Много е хубаво да се излиза на улицата, а още по-хубаво е да се ГЛАСУВА. Иначе пак ще се вайкаме, задето са ни излъгали и предали същите тези организатори на протестите, които са ни се представяли като символ на принципността и морала. Участието в изборите на колкото се може повече хора е най-добрата гаранция, че е възможно и в България да има радикална промяна.