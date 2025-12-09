Вкарват всички болки в електронна здравна карта

Ще бъде използвана за получаване на здравни услуги, за издаване на електронни рецепти

Заделят в бюджета за 2026 г. 40 млн. евро за електронни здравни досиета



2,3 млрд. евро са предвидени за болнично лечение

Всички лечения и болести на хората ще бъдат вкарани в електронни здравни карти. В бюджета за 2026 г. са предвидени 40 млн. евро за да бъде стартирана системата с Електронна здравноосигурителна карта. Това обяви Петко Стефановски, управител на Надзорния съвет на здравната каса по време на обсъждането на бюджета за 2026 г. на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Идеята е всички пациенти и техните лекари да имат достъп с персонален идентификационен код до електронното им здравно досие.

Електронната здравна карта е умна карта (smart card) или дигитален идентификатор, в който се съдържат данни, позволяващи идентификация на пациента в здравната система, достъп до неговото електронно здравно досие, проверка на здравноосигурителния статус. Картата съдържа лични данни (име, ЕГН/идентификатор, др.), информация за здравно осигуряване, данни за основни медицински състояния (алергии, хронични заболявания), електронни рецепти, осигурява достъп до електронното здравно досие.

Чувствителната медицинска информация не се съхранява директно на картата, а в защитени електронни системи - картата служи като ключ за достъп. Е-здравна карта се използва за удостоверяване на пациента в лечебно заведение, за получаване на здравни услуги, за издаване и получаване на електронни рецепти. Чрез този вид карти се намаляват значително измами и злоупотреби като фалшиви хоспитализиации и изписване на лекарства. Чрез този тип документ се осигурява по-сигурен достъп до здравни данни и по-добра координация между лечебните заведения.

В бюджета на здравната каса за 2026 г. са предвидени приходи в размер на 5,28 млрд. евро, което е увеличение с 444 млн. евро, или с 9,2% спрямо настоящата година. За болнична помощ са предвидени 2,3 млрд. евро, което е увеличение с над 10 на сто.

Бюджетът на здравната каса продължава философията от последните години и затова не го подкрепяме, заяви председателят на АИКБ Румен Радев. В разходите продължават да доминират парите за болнично лечение, а трябва да е обратното - да има повече пари за превенция, каза Румен Радев. Останалите работодателски организации подкрепиха проекта на бюджет на здравната каса.

Не е решен проблемът със заплатите на медицинските сестри, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров. Не виждаме придвижване напред на решението на проблема с липсата на персонал в здравеопазването, допълни той.

Във новия вариант на проекта на бюджет на здравната каса са извадени целевите 260 млн. евро за заплати на младите лекари в държавни и общински болници, които бяха предвидени в първия вариант на бюджета. Основната причина за това е, че след като те бяха сложени като отделен ред в бюджета на касата, всички се оказаха недоволни от това нещо, включително лекарите без специалност, които продължиха своите протести, Българският лекарски съюз и синдикатите. Вместо това, в бюджета за следващата година са предвидени 30 млн. евро за финансова подкрепа на младите лекари.

Как работи системата за електронно здравеопазване

В България системата за електронно здравеопазване се нарича НЗИС. Тя обединява множество модули - за прегледи, направления, рецепти, резултати от изследвания, ваксинации и други.

Когато използвате здравни услуги - преглед, изследване, рецепта, хоспитализация и т. н. - медицинската документация се въвежда и съхранява като “електронен запис” в НЗИС. Гражданите могат да получат достъп до своето електронно здравно досие по два основни начина:

1. Чрез уеб-портала на НЗИС- https://my.his.bg (с квалифициран електронен подпис - QES).

2. Чрез безплатното мобилно приложение eZdrave, след “сдвояване” с профила от портала + потвърждение (например QR код) и - при желание - с биометрична защита.

Какво съдържа електронното ви досие/профил

Чрез eZdrave или НЗИС могат да се виждат: прегледи и медицински услуги, които сте ползвали (амбулаторни или болнични) издадени електронни направления и рецепти (е-направления, е-рецепти) резултати от изследвания (лабораторни тестове, образна диагностика и др.) информация за ваксинации (какви ваксини сте получили, кога) при деца - родителите имат достъп до досието на детето, като отпада нуждата от носене на хартиени здравни карти/книжки при прием в училища или детски заведения.

Целта на НЗИС и eZdrave е да създадат единно, централизирано и дигитално “здравно досие” за всеки гражданин, обхващащо цялата история на здравни услуги, рецепти, направления и изследвания. Това улеснява както гражданите (не е нужно да пазите куп хартиени документи), така и лекарите/медицинските заведения - имат достъп до актуална информация. Това прави системата по-ефективна, намалява бюрокрацията, документооборота на хартия и редуцира риска от загуба на документи. Създава по-добра координация между различни здравни звена - особено важно при проследяване на хронични заболявания, рецепти, ваксинации, изследвания и хоспитализации.

Вдигат пенсиите със 7-8 на сто от 1 юли



Предлагат максималната пенсия да стане 1873 евро

Средната пенсия нараства до 541 евро

Максималната пенсия да бъде увеличена като всички останали пенсии, поискаха от КНСБ.

Максималната пенсия да бъде увеличена по “швейцарското правило”, както всички останали пенсии и от 1 юли 2026 г. да стане 1873 евро, предложи Ася Гонева от КНСБ по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество за бюджета за 2026 г. В проекта на правителството е предвидено максималната пенсия да остане без промяна в размер на 1738 евро, въпреки увеличението на максималния осигурителен доход.

Ако максималната пенсия не бъде повишена, догодина 15 хил. човека няма да могат да вземат действителния размер на пенсиите си. Ако максималната пенсия нарасне до 1873 евро, само около 8 хил. човека няма да получават пълния размер на пенсията си, а в бюджета ще бъдат необходими 9 млн. евро допълнително.

В проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване е предвидено от 1 юли 2026 г. пенсиите да бъдат увеличени с между 7 и 8 на сто по “швейцарското правило” с 50 на сто от увеличението на средния осигурителен доход и с 50% от инфлацията. В резултат средният размер на пенсиите ще нарасне до 541,20 евро. Средният размер на пенсиите към средния осигурителен доход ще бъде 53%, а като се махнат плащаните осигуровки, се оказва, че пенсиите ще покриват 69% от средния нетен осигурителен доход.

По отношение на максималния осигурителен доход по време на срещите по проекта на бюджет за 2026 г. с работодатели и синдикати е постигнат компромис да бъде увеличен до 2300 евло, а не до 2352 евро, колкото беше предвидено в първия вариант на бюджета. В средносрочната бюджетна прогноза е предвидено максималният осигурителен доход от 2027 г. да стане 2505 евро, а от 2028 г. да бъде 2659 евро. Минималният осигурителен доход догодина става 620,20 евро, колкото ще бъде минималната заплата.

Осигуровките за пенсия няма да бъдат повишавани от януари 2026 г., но е планирано от началото на 2027 г. да нараснат с 1%, а от януари 2028 г. с още 2 на сто.

Тъй като приходите от осигуровки няма да стигат за покриване на разходите от бюджета на държавното обществено осигуряване, в бюджета за 2026 г. е предвиден трансфер от републиканския бюджет в размер на 6,6 млрд. евро. Това представляват 43% от бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО), при положение, че трансферът за настоящата година е 42,7 на сто от разходите на ДОО.

Отменят автоматичните увеличения

Вдигат заплатите на полицаите с 10 на сто

Махат незаетите щатове

Заплатите на полицаите ще бъдат увеличени с 10 на сто, вместо с 12,7%.

Заплатите на полицаите, военните и работещите в Националната служба за охрана да бъдат увеличени с 10% е предвидено в новия проект на бюджета за 2026 г. За следващата година няма да действа автоматичното увеличение на възнагражденията в тези ведомства с вдигането на средната заплата, което би довело до увеличение на заплатите с 12,7 на сто.

На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество работодателите поискаха автоматичното увеличение на заплатите в тези ведомства изцяло да бъде отменено, а не просто да не се прилага през 2026 г. През закона за бюджета не можем да правим промени в други основни закони, коментира министърът на финансите Теменужка Петкова. От думите є стана ясно, че за да бъде отменено автоматичното увеличение на заплатите в силовите ведомства, ще трябва да бъдат променени съответните закони за дейността на МВР и на Министерство на отбраната. Но това няма как да стане със закона за бюджета, а какви са намеренията за заплатите в тези бюджетни организации може да се види от средносрочната бюджетна прогноза на Министерство на финансите, обясни Теменужка Петкова. В средносрочната бюджетна прогноза е предвидено парите на Министерство на вътрешните работи да бъдат намалени от 2,292 млрд. евро през 2026 г. на 2,288 млрд. евро през 2027 г. и 2,275 млрд. евро през 2028 г. Но за Министерство на отбраната е предвидено общият размер на разходите да нарасне от 2,465 млрд. евро през следващата година на 2,849 млрд. евро през 2027 г. до над 3 млрд. евро през 2028 г.

Трайно незаетите щатове в държавната администрация през следващите три години постепенно ще бъдат премахнати. Първоначалните оценки са, че тези незаети щатове са 5500 бройки. За следващата година е планирано да бъдат премахнати 1833 незаети щатни бройки.

Общият размер на разходите за заплати в бюджета за 2026 г. ще нарасне с 10%. Но какво да бъде увеличението за всяко административно звено ще решават министрите и синдикатите.

Премиерът Росен Желязков:

Не е време да напускаме кораба

Разходите без парите от ЕС ще бъдат 40% от БВП

Росен Желязков, премиер

Обществото ни е изправено пред предизвикателства, които Европа и светът ще ни поднасят, нямаме право в този момент да напускаме кораба, заяви премиерът Росен Желязков преди заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Бюджетът за 2026 г. не е нито рестриктивен, нито разточителен, искаме плавно въвеждане на еврото, заяви премиерът. Той обясни, че зад новия проект на бюджет за 2026 г. трябва да застане Фискалният съвет, а не просто бюджетът да е приемлив за социалните партньори - синдикати и работодатели. Имаме вина, че търсихме подкрепа за бюджета от управляващото мнозинство, а не от социалните партньори, заяви още премиерът. На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество синдикати и работодатели подкрепиха основните параметри на бюджета, а след това той беше одобрен и от Министерски съвет.

В проекта на бюджет за 2026 г. е предвидено общият размер на приходите да бъде 50,4 млрд. евро, което е 41,9% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Общият размер на планираните разходи е над 54 млрд. евро, или 45% от БВП, а бюджетният дефицит ще бъде 3,65 млрд. евро, или 3 на сто от БВП. Но ако бъдат извадени средствата от ЕС, то общият размер на бюджетните разходи става 48,2 млрд. евро или 40,1% от БВП, при положение, че в Закона за публичните финанси е предвидено тези разходи да бъдат до 40% от БВП.