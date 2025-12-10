Рицарите на сияйната истина не мъцнаха за убийството, извършено от сина на украинската посланичка

Още по темата: 21-годишен украинец жестоко убит от свои заради криптопортфейл във Виена 09.12.2025 07:44

Странно.

Единствените, възвишени, безупречни, кристално-нравствени, самоотвержено-прозрачни рицари на сияйната истина не са мъцнали и дума по въпроса за убийството, извършено от сина на украинската посланичка. Както не мъцнаха и дума и за разследванията за колосална корупция в Украйна.

Все си мисля, че ако синът на посланик Митрофанова беше изтезавал и подпалил жив свой състудент, за да му открадне парите, това щеше да потресе дълбоко елита ни, който щеше денонощно да громи рашизма във Фейсбук и да обикаля студията като санкюлоти на моралната революция.

Къде са сега клозетните медии, да публикуват статии за младия европеец, символ на интегрирания украински елит?

Къде е сега Цънцарова, да попита Олеся Илашчук:

„Това момче, дето го скрихте от войната във Виена и което изтезава и уби състудент, за да му открадне 200 000 евро - как точно го възпитавахте? С уроци по европейски ценности ли?“

Но, разбира се, елитът ни сега е много зает да бори свинята и няма време за дребнотемия.

Както каза вчера една дама (чиито статуси обикновено завършват със "Слава на Украйна") - Какво ме интересува украинската корупция, когато сега трябва да се преборим с българската.



*Бел.ред. На снимката: убитият 21-годишен Даниил Кузмин, син на зам.-кмета на Харков. Младежът е бил жестоко убит във Виена в края на ноември от двама украинци, които искали да откраднат паролите за криптопортейла му. Новината бе съобщена преди броени дни от австрийските медии. Преди да бъде запален жив, Даниил Кузмин е изтезаван и всичките му зъби били избити. След като го заключили в безпомощно състояние в автомобила му, полели колата с бензин и драснали клечката. Килърите избягали в родината си след бруталното убийство. Тъй като екстрадация от Украйна не е позволена, те ще бъдат съдени на родна територия. По непотвърдена официално информация, извършителите на убийството са 19-годишният Богдан Ринжук (доведен син на посланичката на Украйна в София) и още един 45-годишен украинец.