21-годишен украинец жестоко убит от свои заради криптопортфейл във Виена

Младежът е син на зам.-кмета на Харков Сергей Кузмин, бил е измъчван с избиване на всички зъби, преди да бъде запален в колата си жив

21-годишният син на харковския зам.-кмет Сергей Кузмин е бил жестоко убит във Виена заради 200 хиляди долара, съобщи изданието Kronen Zeitung.

Преди да бъде ликвидиран чрез запалване, младежът е бил жестоко измъчван от двама мъже, също украинци. Двамата го били с часове, като са избили абсолютно всичките му зъби.

Австрийски медии пишат, че по неофициална информация единият нападател е 45-годишен високопоставен служител на Одеската митница, а другият, 19-годишният - син на известен предприемач от Чернивци и доведен син на посланика на Украйна в България Олеся Илашчук.

Според публикацията на Kronen Zeitung Даниил Кузмин бил примамен в капан в подземния гараж на луксозния виенски хотел Sofitel от 19-годишния негов сънародник, на когото се доверявал. По време на срещи във Виена Кузмин по невнимание му разказал за състоянието на баща си, съхранявано в т.нар. цифров портфейл.

Момчето е било жестоко пребито, преди да бъде запалено в колата на баща си.

19-годишният младеж, по непотвърдена официално информация с имена Богдан Ринжук, заедно с друг 45-годишен украинец, разработили план за убийство. След жесток побой, за който свидетелстват следите от кръв по стълбището на подземния гараж на луксозния хотел, Даниил в крайна сметка издал на престъпната двойка кода за двата криптопортфейла.

Тежко раненият младеж бил прехвърлен на задната седалка на "Мерцедеса" на баща му.

В тъмната лимузина с полумъртвия Даниил на задната седалка нападателите се отправили към отдалечено място във виенския район Донаущат. Там излели в купето две туби бензин, които 19-годишният по-рано купил от бензиностанция, и подпалили автомобила заедно с все още живия син на политика.

Благодарение на записите от охранителните камери на хотела, следователите от виенската криминална полиция бързо стигнали до следите на двамата заподозрени. След издаването на международна заповед за арест за извършителите, които вече били избягали в Украйна, те били задържани. Там ще се проведе и съдебният процес.

По-късно станало известно, че убийците успели да изтеглят от криптосметките 200 хиляди долара. В момента на задържането у 19-годишния били намерени малко под половината от тази сума - около 100 000 долара.

Сергей Кузмин, зам.-кмет на Харков.

По думите на директора на Държавната криминална полиция в Австрия младежът най-вероятно е издъхнал от топлинен удар, задавяне със собствената си кръв и задушаване. Тялото му е било на 80 процента изгорено, пише и австрийският "Билд".

Тъй като екстрадацията от Украйна е невъзможна, двамата убийци следва да бъдат съдени на своя територия.