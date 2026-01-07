Тежка грипна епидемия препълни болниците в Гърция

Епидемията все още не е достигнала своя връх

Гърция преживява изключително интензивен грипен сезон, като хоспитализациите са се увеличили повече от два пъти през последната седмица на 2025 г. Болниците са претоварени, тъй като хората, които са се събирали на претъпкани закрити места по време на празниците, се разболяват, но и заразяват възрастни роднини, с които са контактували.

"Тази година случаите, които наблюдаваме, имат малко по-интензивни симптоми в сравнение с други години", казва д-р Елени Багия, лекар в спешното отделение на болница "Гениматас", което е лекувало приблизително 30 случая на грип във вторник, предава Kathimerini.

Здравните власти съобщават за значителен брой хора, нуждаещи се от сериозни грижи, като много от тях са неваксинирани. От октомври 2025 г. насам 15 пациенти са се нуждаели от интензивно лечение, като са потвърдени три смъртни случая.

Епидемията все още не е достигнала своя връх. С отварянето на училищата, здравните власти очакват случаите сред децата – до голяма степен незасегнати засега – да се увеличат драстично.

Циркулиращият грипен щам, подтип K на A(H3N2), показва по-голяма преносимост поради мутации, които заобикалят съществуващия имунитет. Властите силно препоръчват ваксинация, особено за групите с висок риск, и настояват за предпазни мерки, включително носене на маски в претъпкани пространства.