Ново напрежение в Егейско море: Турция обвини Гърция в едностранни действия

Турция следи отблизо дейностите на кораба

Турция обвини Гърция в предприемане на „едностранни“ действия в Егейско море и заяви, че „следи отблизо“ дейностите на кораб, полагащ оптични кабели, като част от по-широка инициатива за подобряване на свързаността на гръцките острови, съобщава електронното издание на в. Kathimerini.

„Гърция участва в едностранни дейности в Егейско море, пренебрегвайки правата и интересите на нашата страна, произтичащи от нейните морски юрисдикции“, съобщиха източници от турското министерство на отбраната. „В този контекст дейностите на кораба за полагане на кабели Ocean Link под панамски флаг, за който Гърция е издала навигационни съвети относно полагането на оптични кабели, се следят отблизо.“

Същите източници отхвърлиха и твърденията миналата седмица, че Ocean Link е бил тормозен от турски военен кораб по радиото. „Противно на твърденията в гръцката преса, не е имало тормоз на кораба от Турция“, казаха те.

Въз основа на известие на Navtex, валидно до 26 януари, издадено от Гръцката военноморска хидрографска служба, Ocean Link продължава операциите си по полагане на оптични кабели без инциденти. Първоначално работата е обхващала връзката от Аморгос до Астипалея, а сега продължава – според някои източници – към Кос.