Едната заподозряна е откраднала портфейл със 2 600 денара

Две български гражданки са задържани в Скопие за серия кражби и злоупотреба с банкови карти. Основната прокуратура в Скопие е образувала производство срещу двама граждани на Република България, за които има основателно подозрение, че са извършили множество престъпления - Кражба по чл. 235, ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщава „Нова Македония”.

В откраднатите портфейли е имало пари, лични документи и банкови карти, които по-късно са били използвани за опити за теглене на допълнителни суми.

На 4 април 2025 година, в автобус №7 на градския транспорт в Скопие, едната заподозряна е откраднала портфейл със 2 600 денара, банкова карта и документи.

През август 2025 година, в търговски център в Скопие, същата заподозряна е извършила още три кражби на портфейли, с което първоначално е придобила неправомерна облага от 39 000 денара.

За двете заподозрени чуждестранни гражданки е предложена мярка „задържане под стража".