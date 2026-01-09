Украйна настоява за спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след руския ракетен удар с „Орешник” по Лвов

Още по темата: Русия атакува Украйна с балистична ракета „Орешник“ 09.01.2026 09:08

Това е наистина глобална заплаха

Украйна инициира спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, заседание на Съвета Украйна-НАТО и координация на действията в рамките на ЕС, Съвета на Европа и ОССЕ в отговор на използването от Русия на балистична ракета със среден обсег срещу Лвовска област.

Министърът на външните работи Андрий Сибега заяви това в социалната мрежа X.

Ръководителят на украинската дипломация отбеляза, че Русия твърди, че е извършила ракетен удар със среден обсег, т. нар. „Орешник“, срещу Лвовска област.

„Подобен удар близо до границите на ЕС и НАТО е сериозна заплаха за сигурността на европейския континент и изпитание за трансатлантическата общност. Изискваме решителен отговор на безразсъдните действия на Русия. ... Ще инициираме международни действия – спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН, заседание на Съвета Украйна-НАТО и отговори в рамките на ЕС, Съвета на Европа и ОССЕ”, написа Андрий Сибига.

Според Сибига, ударът представлява сериозна заплаха за сигурността на континента и изпитание за трансатлантическата общност. Украйна изисква решителен отговор на действията на Русия.

Украинската страна също така информира Съединените щати, европейските партньори, както и всички държави и международни организации по дипломатически канали за подробностите около този опасен удар.

„Абсурдно е, че Русия се опитва да оправдае този удар с фалшива „атака срещу резиденцията на Путин“, която никога не се е случвала. Още едно доказателство, че Москва няма реални причини за терор и война”, каза той.

Сибига отбеляза, че Путин използва ракета с разузнавателни възможности близо до границите на ЕС и НАТО в отговор на собствените си заблуди.

„Това е наистина глобална заплаха. И изисква глобален отговор. Необходими са по-силни, по-решителни стъпки срещу руския танкерен флот – и Съединените щати са прави да предприемат подходящи мерки, както и срещу руските приходи от петрол, петролни схеми и активи. Не само в ЕС, но и по целия свят. Призоваваме всички отговорни държави и международни организации незабавно да разкрият руските лъжи и да засилят натиска върху агресора“, каза още украинският външен министър.