Гърция е начело в ЕС по разходи за жилище при младите хора

Гърция е водеща в ЕС по отношение на разходите за жилище при младите хора, като трима от 10 души на възраст 15-29 години харчат повече от 40% от разполагаемия си доход за жилище, според данни на ЕС за 2024 г.

Цифрата е три пъти по-висока от средната за ЕС, където само 10% от младите хора живеят в домакинства, които отделят повече от 40% от доходите си за жилище, съобщава Kathimerini.

Хърватия и Кипър отчитат най-ниските дялове, съответно 2% и 3%.

Високата тежест на разходите за жилища не се ограничава само до младите гърци. Като цяло 29% от населението на Гърция харчи повече от 40% от разполагаемия си доход за жилище, което е доста над втората най-висока страна, Дания, с 15%.