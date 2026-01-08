Разполагането на многонационални сили в Украйна е невъзможно без одобрението на Русия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц .

"Редът на действията трябва да бъде следният: първо прекратяване на огъня, след това гаранции за сигурност за Украйна, накрая дългосрочно мирно споразумение с Русия. И всичко това е невъзможно без съгласието на Москва, а ние очевидно все още сме доста далеч от това", посочи той.

Днес говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова заяви, че Москва ще разглежда присъствието на западни войски в Украйна като интервенция, припомня РИА Новости. Дипломатът подчерта, че този документ е насочен към по-нататъшно милитаризиране на страната, ескалация и разширяване на военните действия. "Конфликтът може да бъде разрешен само след като бъдат отстранени коренните му причини, Украйна се върне към статут на необвързана страна и бъдат признати териториалните реалности. Тези цели ще бъдат постигнати или чрез дипломация, или чрез специална операция", добави тя.

Във вторник, след среща на "коалицията на желаещите" в Париж, Мерц заяви, че Германия ще допринесе политически, финансово и военно за осигуряване на гаранции за сигурност на Украйна, като същевременно не изключва участието на Германия в разполагането на военни сили поне на територията на НАТО, съседна на Украйна. Той също така поиска Володимир Зеленски да спре масовото изселване на украинци към Европа.

Също във вторник британският премиер Киър Стармър обяви, че "коалицията на желаещите" е приела декларация за разполагане на войски след постигане на мир. Той заяви, че ако бъде постигнато прекратяване на огъня, британците и французите ще създадат военни бази в цялата страна и ще изградят складове за оборудване за украинските въоръжени сили.

Обсъждане на мирния план на САЩ

В началото на декември руският президент Владимир Путин прие американска делегация в Кремъл. Страните обсъдиха същността на предложената от САЩ инициатива, но не успяха да намерят компромис. Според президента Вашингтон е разделил 27-те точки от първоначалния план на четири пакета и е предложил те да бъдат разгледани поотделно.

Няколко дни по-късно в Берлин се проведе среща между представители на САЩ и Украйна, припомня руската държавна агенция. След срещата западните страни се съгласиха да предоставят гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО .

В края на декември президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе разговори с Володимир Зеленски във Флорида. Ръководителят на Белия дом заяви, че двете страни са постигнали разбирателство по 95 процента от въпросите. След това той проведе телефонен разговор с руския си колега, по време на който Путин съобщи за опит на украинските въоръжени сили да атакуват резиденцията му.

Както отбеляза помощникът на президента Юрий Ушаков, по време на разговора им Тръмп призна промяна в подхода си към работата със Зеленски. Министърът на външните работи Сергей Лавров поясни, че Москва ще преразгледа преговорната си позиция след действията на Киев.