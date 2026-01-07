Стармър: Разполагането на войски в Украйна ще бъде гласувано от парламента

Британският премиер Киър Стармър обяви днес, че всяко разполагане на британски войски в рамките на декларацията, подписана с Франция и Украйна, ще подлежи на одобрение от парламента, предаде Ройтерс.

Вчера Стармър, Макрон и Зеленски подписаха декларация за намерение, в която се очертава разполагането на войски в случай на постигане на мирно споразумение.

„Ще информирам парламента за развитието на ситуацията и ако се наложи разполагане на войски по силата на декларацията, ще подложа въпроса на гласуване“, заяви Стармър пред парламента.