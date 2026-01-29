Убийствен коктейл в кръвта на шофьора на буса ковчег, погубил седем футболни фенове в Румъния

Канабис, кокаин и алкохол откриха в кръвта на каралия микробуса

Нови данни за трагичната катастрофа в със седем загинали фенове на гръцкия футболен отбор ПАОК изнесоха властите в Румъния. Шофьорът на микробуса е имал коктейл от наркотици в кръвта си, показва токсикологичният доклад.

Водачът на буса е имал канабис, кокаин и алкохол в кръвта си. Прокуратурата към Окръжния съд в Лугож потвърди, че токсикологичният резултат показва наличие на канабис, кокаин и алкохол в кръвта на водача. По този начин разследването ще се насочи и в тази посока, след като първоначално са били взети предвид само евентуална техническа неизправност или човешка грешка, предава Digi24.

Двама от ранените гръцки фенове бяха транспортирани до страната си в четвъртък с военен самолет, а третият остава в болница. Телата на седемте загинали гръцки фенове също ще бъдат върнати на почернените им роднини в Гърция.

Третият пострадал при инцидента е приет в интензивно отделение и засега не може да бъде преместван. Той е опериран през нощта. Пациентът е интубиран и остава под строго медицинско наблюдение.

Репатрирането на седемте убити в зверската катастрофа също е планирано за днес. Служба, отслужена от Йоан Селеян, митрополит на Банат, ще се състои и на летището в Тимишоара. Самолет CO130 Hercules, изпратен от Гърция, кацна в Тимишоара, за да вземе седемте починали жертви. Излитането беше насрочено за 17:00 часа, като дестинацията е Солун.