Европейската комисия няма коментар относно намеренията на президентът на Укрйна Волидмир Зеленски и бившият кандидат за президент на Беларус Светлана Тихановская да преследват настоящия беларуски лидер Александър Лукашенко в международен план. Това заяви Европейската служба за външна дейност в отговор на запитване от Lenta.ru, предават руски медии.

"Нямаме коментар относно изявленията на украинското правителство за провеждане на подобно разследване“, заяви дипломатическото ведомство.

На 27 януари прессекретарят на Лукашенко, Наталия Ейсмонт, заяви, че Минск е "малко обезпокоен“ от плановете на Киев да започне наказателно производство срещу беларуския президент. Причината е, че в същия ден "Европейска правда“ съобщи, че украинските власти обсъждат с опозицията в Беларус образуването на наказателно дело срещу Лукашенко, за да осуетят усилията на американския му колега Доналд Тръмп да "извади главата на републиката от международна изолация".

Според журналисти, украинските власти са започнали активно да взаимодействат с беларуската опозиция и са засилили публичната си реторика срещу Лукашенко след оставката на Андрей Ермак като ръководител на украинската президентска администрация. Ермак, както е отбелязано в публикацията, е бил скептичен към противниците на Лукашенко.