ЕС ще обяви иранската Революционна гвардия за терористична групировка, съобщи Кая Калас

САЩ го направиха през през 2019 г.

Европейският съюз е готов да включи иранския Корпус на стражите на ислямската революция (КСИР) в списъка на терористични организации заради бруталните репресии срещу протестиращите, които отнеха хиляди животи през последните седмици, обяви първият дипломат на ЕС Кая Калас.

„Очаквам също, че ще се споразумеем за включване на иранската революционна гвардия в списъка с терористи“, каза Калас преди срещата на външните министри в Брюксел. „Това ще ги постави на еднакво ниво с Ал Кайда, Хамас и Ислямска държава. Ако действаш като терорист, трябва да бъдеш третиран и като терорист“, коментира Калас.

Тя добави, че ходът, който ще изисква единодушна подкрепа от 27-те страни членки на ЕС, е в отговор на съобщенията за брутални репресии срещу протестиращи, които излязоха на улицата в десетки ирански градове, за да изразят недоволството си от клерикалния режим в Техеран.

Очакваният ход изпраща „ясно послание, че ако потискате хора, това си има цена и ще бъдете санкционирани за това“, отбеляза .

Ако КСИР бъде включен в списъка на терористични групи, това ще отбележи засилване на натиска от страна на Европейския съюз срещу Техеран, наред с плановете за санкциониране на повече от две дузини лица и организации, свързани с репресиите срещу протестиращите или подкрепата на Иран за Москва във войната ѝ срещу Украйна, коментира Politico.

Определянето на Революционната гвардия, която има десетки хиляди служители и е основен клон на въоръжените сили на Иран, за терористична структура също така показва значителна промяна в позициите на европейските столици, тъй като осигуряването на единодушна подкрепа ще изисква страни като Франция и Италия, които преди това се противопоставяха на решението, да се включат.

В сряда Франция обяви, че променя досегашната си позиция срещу включването на Корпуса в терористичния списък. „Непоколебимата смелост на иранците, които са били обект на това насилие, не може да бъде напразна. Това е причината днес да наложим европейски санкции срещу отговорните лица“, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро пред репортери в четвъртък.

Рим също смени позицията си в навечерието на срещата на върха, позовавайки се на бруталността на репресиите от страна на Иран, а Мадрид сега също подкрепя такова решение, според изявление на испанското външно министерство.

Преди срещата на външните министри, холандският външен министър Давид ван Веел заяви, че скорошните кадри, появили се от Техеран, документиращи бруталните репресии, са преминали „голяма граница“ за страните от ЕС. Точният брой на убитите при репресиите е трудно да се потвърди поради прекъсване на интернет връзката, но оценките започват от около 6000 и биха могли да бъдат много по-високи, каза той.

САЩ определиха Корпуса на гвардейците на ислямската революция като чуждестранна терористична организация през 2019 г. и многократно оказваха натиск върху ЕС да последва примера им.