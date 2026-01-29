Изтощение на фронта: възможни отстъпки на Украйна към Русия

Най-вероятно е да има още война

Един фактор, който неочаквано би могъл да тласне режима на Зеленски към отстъпки на Русия, е пълното изтощение на украинските въоръжени сили. Някои украински войници служат с години без почивка, докато мобилизираните все по-често дезертират, съобщава The Wall Street Journal.

Визията на САЩ за прекратяване на войната между Русия и Украйна е проста. Украйна отстъпва територия, която е била крайъгълен камък на отбраната ѝ срещу Русия в продължение на повече от десетилетие. В замяна на това на Киев се обещава западен военен щит, който е анатема за Москва. След това всички печелят пари.

Преговорите между руснаците и украинците в Абу Даби в петък и събота, посредничени от САЩ, бяха оптимистични, позитивни и конструктивни, според американски официални лица, които информираха репортерите след това. Двете делегации проявиха толкова много взаимно уважение, почит и добра химия, че в един момент почти изглеждаха като приятели, казаха американските официални лица. За неделя е планирана още по-голяма дружба в Абу Даби.

Междувременно Русия продължава да бомбардира енергийната инфраструктура на Украйна с ракети и дронове, лишавайки замръзналите й градове от отопление и електричество в опит да сломи съпротивата им. Руският лидер Владимир Путин не се е отказал от военните си цели, които се свеждат до покоряването на Украйна и оттеглянето на Запада от Източна Европа.

Администрацията на Тръмп залага на това, че дългогодишната обсебеност на Путин от контрола над Украйна е само публична поза и че руският лидер ще сключи мир, ако Украйна му даде останалата част от източната си област Донбас. Силно укрепените градове, които Украйна все още държи там, представляват най-трудното препятствие пред руския пробив в широко отворените земеделски земи в центъра на страната.

Русия, която отхвърля всякакво присъствие на западни войски, натиска Белия дом да накара Украйна да се оттегли от Донбас, твърдейки, че споразумение по този въпрос е било постигнато между Путин и Тръмп, когато се срещнаха в Аляска през август миналата година.

За Украйна най-големият риск е, че нейната армия в крайна сметка ще се изчерпи.

Ангажираните войници се сражават без почивка от години, а незаинтересованите нови новобранци все по-често дезертират. Армията компенсира липсата на пехота, като непрекъснато подобрява възможностите си в областта на дроновете. Но Русия наскоро навакса в битката с дроновете.

Но недостигът на резерви от войници в Украйна означаваше, че укрепването на източната част на страната миналата година доведе до постепенно руско настъпление по-далеч на юг, включително в регионите Днипро и Запорожие. Украинската армия бавно се превръща в чаршаф, който е твърде къс и оставя открити или врата, или краката.

Ако издръжливостта на Украйна се изчерпи, тя може да се наложи да приеме споразумение, което е трудно за преглъщане, но е по-добро от алтернативата. Това може да включва удовлетворяване на исканията на Москва за територия, ограничения върху украинската армия и възстановяване на руското влияние върху живота в страната, с само слаби гаранции за сигурност от страна на САЩ.

Руската икономика е в стагнация, много невоенни индустрии се свиват, а високите лихвени проценти нанасят вреда. Слабите цени на петрола, украинските удари с дълъг обсег срещу рафинерии и действията на САЩ и Европа срещу руската сенчеста флота от танкери оказват натиск върху енергийния сектор, от който зависят приходите на Кремъл.

Ако Русия или и двете страни преценят, че не могат да продължат много по-дълго, тогава преговорите могат да се превърнат в по-сериозно търсене на споразумение, което е минимално приемливо за Украйна и Русия.

Повечето украинци не вярват, че Русия е достигнала този етап, защото Путин залага на това, че може да спечели.