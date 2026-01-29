Орбан коментира резултатите от проучване на центъра „Сазадвег“

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че ръководството на Европейския съюз игнорира мненията на гражданите, които се противопоставят на бързото присъединяване на Украйна към ЕС.

„Брюксел продължава да се движи напред, независимо от всичко. Не ги интересува какво мислят хората, стига само няколко европейски правителства да са достатъчно силни, за да се противопоставят на волята на Брюксел“, написа Орбан в социалната мрежа Х.

3/4 of Europeans reject Ukraine’s fast-tracked accession to the European Union. Yet Brussels presses ahead regardless. They do not care what people think, as long as only a few European governments have the strength to stand up against Brussels' will.



Орбан коментира резултатите от проучване на центъра „Сазадвег“. Според проучването 75% от жителите на ЕС отхвърлят ускореното присъединяване на Украйна към съюза.

Проучването показва, че само 18% от възрастните биха подкрепили незабавното присъединяване. Повечето европейци предпочитат да следват стандартната процедура или напълно се противопоставят на членството на Украйна.

43% от анкетираните смятат, че трябва да се използва стандартната процедура за прием, основана на заслуги. Други 32% от анкетираните напълно отхвърлят присъединяването на страната към ЕС.

Виктор Орбан подчерта, че 95% от унгарците също отхвърлят ускореното членство. Той обясни това с желанието си да защити фермерите, семейната безопасност и вътрешния мир. Премиерът увери, че патриотичното му правителство изпълнява волята на народа. Унгария няма да се откаже от тази позиция, въпреки външния натиск.