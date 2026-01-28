Швейцария вдига ДДС, за да увеличи разходите за отбрана

Неутралната държава започва да се превъоръжава

Швейцария ще повиши ставката на данъка върху Данък добавена стойност за едно десетилетие, за да увеличи разходите за отбрана, обяви правителството в Берн.

„С оглед на влошаващата се геополитическа ситуация, Федералният съвет иска значително да засили способностите на Швейцария за сигурност и отбрана“, се казва в изявлението. „За тази цел са необходими допълнителни ресурси от порядъка на 31 милиарда швейцарски франка (33 милиарда евро)“.

Съветът планира временно да увеличи ДДС с 0,8% от сегашните 8,1% за 10 години, считано от 2028 г. Допълнителните приходи ще бъдат разпределени към фонд за въоръжение, който също ще има капацитет за вземане на заеми.

Повишаването на ДДС обаче изисква промяна в конституцията, а общественото обсъждане ще започне през пролетта.

Швейцария преосмисля отбранителната си позиция след нападението на Русия срещу Украйна преди почти четири години, коментира Politico. Тя търси по-голямо военно сътрудничество с европейските държави и засилва превъоръжаването си, въпреки че няма намерение да се присъедини към НАТО.

Швейцария харчи около 0,7% от БВП си за отбрана, което е един от най-ниските проценти в Европа. Настоящата цел за увеличаване на този дял до 1% до 2032 г. вече е остаряла, заяви Федералният съвет.

„Поради икономиите, направени през последните десетилетия, въоръжените сили също са недостатъчно екипирани, особено за ефективно отблъскване на най-вероятните заплахи, а именно атаки от далечни разстояния и хибридни конфликти“, се добавя в изявлението.

Приоритетите за въоръжаването на страната включват системи за противовъздушна отбрана с малък и среден обсег, киберсигурност и радиоелектронна война.