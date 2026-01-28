Русия превзела 0,8% от територията на Украйна за една година

Руските сили напредват с между 15 и 70 метра дневно

През изминалата 2025 г. руската армия е успяла да превземе 0,8% от територията на Украйна, придвижвайки се с няколко десетки метра на ден. Това прави руската офанзива по-бавна дори от операциите по време на Първата световна война, известни с продължителни окопни битки и почти неподвижна фронтова линия. Това казват в своя годишен доклад, посветен на войната в Украйна, от базирания във Вашингтон Центъра за стратегия и международни изследвания (CSIS) към Университета Джорджтаун.

"След като поеха инициативата през 2024 г., руските сили напредват със средна скорост между 15 и 70 метра на ден в най-големите си офанзиви", се посочва в публикацията.

През февруари 2024 г. Русия пое контрола над град Авдеевка в Донецка област и започна продължителна офанзива, насочена към близкия Покровск, ключов логистичен и транспортен център, който подкрепя украинските операции по източната фронтова линия. Офанзивата разчиташе на пехотни атаки, тежки артилерийски обстрели, атаки с дронове и въздушни бомбардировки. От края на февруари 2024 г. до началото на януари 2026 г., на това направление, руските сили напреднаха с малко под 50 километра, което прави средна скорост от около 70 метра на ден.

Русия засили усилията си и срещу близкия град Часив Яр, който се намира западно от Бахмут, разчитайки на удари с артилерия и планиращи бомби, дронове и малки щурмови групи. През лятото на 2025 г. руските сили поеха контрола над по-голямата част от града, но не успяха да елиминират останалите групи украински войски и да осигурят пълен контрол. От края на февруари 2024 г. до началото на януари 2026 г. руските сили напреднаха с около 10 километра, със средна скорост от приблизително само 15 метра на ден на това направление.

Руската офанзива при Покровск напредва по-бавно от съюзническите сили в битката при Сома през Първата световна война, една от най-ожесточените. Напредъкът около Купянск и Часив Яр е още по-малък, отбелязват от CSIS.

По-на север, в Харковска област, темпът на руското настъпление също е бавен. През ноември 2024 г. Русия започна офанзива към Купянск, преминавайки река Оскил и настъпвайки на запад в опит да превземе града. От средата на ноември 2024 г. до началото на януари 2026 г. руските сили напреднаха с приблизително 9,5 километра, със средна скорост от около 23 метра на ден.

В допълнение към бавния темп на напредване, териториалните придобивки на Русия през последните две години са скромни. През 2024 г. руските сили завзеха приблизително 3604 квадратни километра украинска територия или около 0,6% от общата площ на Украйна. През 2025 г. - приблизително 4831 квадратни километра (около 0,8% от Украйна ), плюс 473 квадратни километра, възвърнати в руската Курска област.