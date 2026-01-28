Дания изпрати съветски кораб в Гренландия

Плаваща казарма за 150 войници

Въпреки обещанието на президента на САЩ Доналд Тръмп да не анексира Гренландия със сила, Дания увеличава военното си присъствие в Арктика. Стотици датски войници наскоро бяха преразпределени от континента в далечния север и се очакват още. Столицата на острова, Нуук, вече е пренаселена, което принуждава датската армия да настанява войските си предимно в хотели и ваканционни апартаменти. Но това скоро би трябвало да приключи.

Според германското издание Bild, круизният кораб „Оушън Ендевър“ (Ocean Endeavour) трябва да хвърли котва край Нуук този уикенд и да служи като плаваща казарма за 150 датски войници. Според сайта Vesselfinder, 1762-тонният колос е отплавал от Уистреам, Франция, за Арктика на 23 януари.

След запитване на Bild, от датската армия са потвърдили:

„Някои от датските и международните войници, участващи в учението Arctic Endurance в Гренландия догодина, ще бъдат настанени на Ocean Endeavour от началото на февруари. Корабът за настаняване ще бъде базиран в пристанището на Нуук.“

Ocean Endeavour е бил нает за нуждите на военните, за да се избегне допълнително натоварване на жилищния фонд в неголямата гренландска столица: „По този начин войските ще могат да живеят в добри условия, без да е необходимо временно настаняване на сушата.“

Според туроператора Polaris Tours, плавателният съд, който има подсилен корпус, е бил последно ремонтиран през 2014 г. и оттогава се използва за експедиции в полярни води. Удобствата на борда включват ресторант, три зони за отдих, наблюдателна площадка, библиотека, сауна, отопляем открит басейн със солена вода и кабини с няколко легла. Размерите на крайцера са 137 метра дължина и 21 метра ширина.

Корабът е въведен в експлоатация през 1982 г. от Съветската далекоизточна корабоплавателна компания под името „Константин Симонов“. Първоначално е служил като ферибот. След разпадането на СССР, „Константин Симонов“ е продаден и преустроен в Ocean Endeavour. Той е бил собственост на американската корабна компания SunStone, която е обявила плавателния съд за продажба през октомври 2025 г. Сега ще послужи като плаваща казарма за войските на НАТО.