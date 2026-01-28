Обрат в разследването на катастрофата, при която загинаха седем футболни фенове

Според източници на румънските медии, разследващите са открили наркотици и алкохол в микробуса от сблъсъка

Оцелял е описал как при изпреварването воланът буквално се е заключил

Нови данни биха могли да хвърлят светлина върху случилото се при инцидента в румънския окръг Тимиш, при който загинаха седем души, а трима бяха ранени. Пътниците в микробуса, унищожен от сблъсък на пътя между Лугож и Карансебеш, са били привърженици на футболния отбор ПАОК Солун и са се отправяли към Франция, за мача между любимия си отбор и Олимпик Лион.

Според източници, цитирани от Digi24, разследващите са открили наркотици в микробуса, участвал в сблъсъка. Полицията сега се опитва да възстанови кадрите от трагедията. Източници твърдят също, че медицинските тестове на водача на микробуса са показали, че мъжът е имал наркотици в кръвта си.

Следователите са открили в превозното средство няколко плика, съдържащи забранени вещества, и сега разследването тече и в тази насока, за да се установи на кого са принадлежали и дали някой от хората в микробуса ги е консумирал преди катастрофата.

"В микробуса, в който седем души загубиха живота си, са открити забранени вещества и алкохол. Също така, по време на разпитите, пътникът от дясната предна част на микробуса е заявил, че шофьорът също е дръпнал няколко пъти от цигара с канабис преди инцидента, а според нашата информация, 29-годишният шофьор, който е управлявал този микробус, също е дал положителна проба за забранени вещества, след анализа в Националния институт по съдебна медицина", съобщи телевизионният канал.

"Разследването на правоохранителните органи сега се движи в тази посока, за да провери цялата информация, открита преди малко. В същото време, изображенията от инцидента се анализират от правоохранителните органи секунда по секунда, за да се установи как е възникнала катастрофата и защо шофьорът не се е върнал в лентата си и е тръгнал директно към насрещния камион. Разглеждат се няколко хипотези, както човешка грешка, така и възможна техническа неизправност. Всички тези данни сега се анализират в наказателно дело за непредумишлено убийство и небрежно нанасяне на телесна повреда", докладва репортерът на Digi24 на мястото на инцидента.

Успоредно с това, служителите на реда анализират, секунда по секунда, изображенията, заснети от охранителните камери, за да възстановят динамиката на трагедията. Разследването има за цел да изясни причините, поради които шофьорът не се е върнал в лентата си и се е сблъскал челно с камион, движещ се в насрещната посока.

На изображенията, заснети от камера на таблото, се наблюдава как шофьорът е изпреварил и въпреки че е имал време да се върне в лентата, той странно е променил посоката си и се е ударил челно в камион.

Воланът се е заключил при изпреварване заради системата Lane Assist

Както "Труд news" вече съобщи, един от тримата оцелели е казал на лекар , че воланът на микробуса се е заключил по време на изпреварване заради системата за поддържане на лентата, съобщават Protothema и ERTnews.

"Воланът се е заключил при изпреварване заради системата Lane Assist", каза докторът. "Говорих с двама от тримата ранени. Пациентът, който се чувства най-добре от всички и е с леки наранявания, има няколко фрактури на долните крайници, ми каза, че нещо се е случило със системата за подпомагане на движението по лентата. Имаше изпреварване, системата за подпомагане на движението по лентата се е заключила и е заключила волана, той загуби контрол над колата, защото нещо се е случило със системата за подпомагане на движението по лентата. Системата за подпомагане на движението по лентата се е активирала и водачът не е успял да върне колата в правилната посока", добави той.

Разглеждат се няколко хипотези, включително евентуална човешка грешка, но също така и възможността за техническа неизправност на микробуса. Всички събрани досега данни се анализират в рамките на наказателно дело, образувано за непредумишлено убийство и телесна повреда по небрежност.