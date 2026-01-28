Защо България влезе в еврозоната, а Румъния не: Обяснението на румънския премиер пред германския канцлер

Основната пречка е високият бюджетен дефицит, който трябва да бъде под 3% за присъединяване

Румънският премиер Илие Боложан заяви, че за разлика от България, Румъния все още не отговаря на необходимите критерии за влизане в еврозоната, като основната пречка е високият бюджетен дефицит, който трябва да бъде под 3% за присъединяване, предава телевизионният канал Digi24.

"Целта за дефицит за тази година е 6,2-6,3% и би било добре, ако политическите сили в страната ни се споразумеят на парламентарните избори през 2028 г., че присъединяването към еврозоната трябва да бъде приоритет", добави премиерът на северната ни съседка.

"Що се отнася до присъединяването на Румъния към еврозоната, България отговаря на условията, свързани с дефицитния компонент. Както знаете, Румъния имаше някои много големи дефицити през последните години. Докато не достигнем квота за дефицит под 3%, този тип въпроси не са на дневен ред. Намираме се в ситуация, в която намаляваме дефицитите си. Целта за тази година е приблизително 6,2 - 6,3% и ние сме поели ангажимент да намалим този дефицит до зоната от 3% до 2030 година. Вярвам, че този въпрос, свързан с присъединяването на Румъния към еврозоната, е тема, която би могла да бъде основна в Румъния на парламентарните избори през 2028 г., когато политическите сили биха могли да постигнат споразумение, както беше в предишни години, когато се присъединявахме към Европейския съюз или НАТО, относно този приоритет за присъединяване към страните от ЕС", обясни Илие Боложан, попитан кога Румъния иска да се присъедини към еврозоната и ако Молдова се слее с Румъния, Молдова също ще стане част от еврозоната, на съвместна пресконференция с канцлера на Германия Фридрих Мерц, проведена в сряда в Берлин.

Отношенията на Румъния с Молдова

По втората част на въпроса, отнасяща се до обединението на Румъния с Молдова и автоматичното присъединяване към еврозоната на двете страни, правителственият глава на Румъния говори само за европейския път и присъединяването на Република Молдова към ЕС.

"Що се отнася до отношенията с Република Молдова, за Румъния тези отношения са специални. Като се има предвид, че ще започнат преговори с ЕС за присъединяване, смятам, че това би било най-голямата печалба за Република Молдова, страна, която и на последните избори доказа своята проевропейска насоченост, и е уместно да благодарим на канцлера за присъствието му в Кишинев, на важен митинг преди изборите, когато той предаде, включително чрез присъствието си там, подкрепата на Германия за този стремеж на гражданите на Република Молдова", каза още Боложан.