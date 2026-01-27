Зверска катастрофа с фенове на ПАОК в Румъния, има много загинали (ВИДЕО)

Микробус с привърженици на ПАОК (Солун) катастрофира в Западна Румъния, съобщава "Digi24".

Седем от десетте футболни запалянковци са загинали, докато трима са ранени, един от тях в критично състояние. Пострадалите са откарани в болницата в Лугож.

Феновете пътували от Гърция към Франция за мач от "Лига Европа" срещу "Олимпик" (Лион). Катастрофата станала на европейския път Е70-DN6 близо до Лугожел, когато при изпреварване микробусът ударил цистерна и се озовал в насрещното платно, където бил блъснат от тир. Сред загиналите е и шофьорът на микробуса.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис изрази съболезнованията си и сътрудничеството на правителството с местните власти. В публикация във Facebook той написа, че е „потресен“ от инцидента и изрази съчувствие към семействата на жертвите.

„Надявам се ранените да се възстановят възможно най-скоро“, добави той.