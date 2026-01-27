Роберт Фицо: Словакия ще заведе дело в Съда на ЕС срещу забраната за внос на руски газ

След края на конфликта „всички ще си счупят краката“, за да отидат в Русия да преговарят за бизнес

Словакия ще заведе дело в Съда на ЕС срещу забраната за внос на руски газ. Това каза словашкият премиер Роберт Фицо, съобщава Dennik N.

„Словакия и Унгария бяха против, но останалите страни гласуваха против тях. Не е възможно да се заведе съвместен иск, всяка държава ще заведе иск самостоятелно“, каза Фицо и добави, че двете държави ще се координират.

Забраната за внос на руски газ трябва да влезе в сила през ноември 2027 г.

„Вярвам, че дотогава войната ще свърши и всички ще се осъзнаем“, заяви Фицо, добавяйки, че след края на конфликта „всички ще си счупят краката“, за да отидат в Русия да преговарят за бизнес.

Министърът на външните работи Юрай Бланар заяви, че Словакия може да се изправи пред обезщетение от Русия между 11 и 16 милиарда долара в резултат на забраната за внос, тъй като няма да спазва договора с Газпром до 2034 г.