Орбан: Унгария оспорва указа за забрана на вноса на руски газ в Европейския съд

Трябва да защитим намаляването на сметките

Унгария оспорва указа за забрана на вноса на руски газ от 2027 г. в Европейския съд - написа премиерът Виктор Орбан във Фейсбук.

„С днешното решение Брюксел би забранил вноса на руски газ от 2027 г. Точно както Тиса”, написа още Орбан.

Според Виктор Орбан процедурата в Брюксел е очевидна санкция, чието приемане е можело да бъде направено само единодушно.

„Следователно Унгария оспорва указа, приет днес в Европейския съд”, заяви Орбан. „Трябва да защитим намаляването на сметките за комунални услуги и тавана на сметките за комунални услуги. Няма компромис по този въпрос!“