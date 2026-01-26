Виктор Орбан: Време е европейските фермери да се обединят

Унгарският премиер Виктор Орбан използва социалните мрежи, за да призове европейските фермери да се обединят срещу вноса на селскостопански продукти от Украйна, който според него заплашва местния селскостопански сектор и продоволствения суверенитет.
Според Орбан в Европа се води невидима борба между търговските вериги и производителите. Той твърди, че евтиният внос от страните от Меркосур и Украйна е от полза само за големите търговци на дребно, а не за европейските фермери.
🌾 There is a quiet battle raging in Europe between traders and producers. Cheap imports from Mercosur and Ukraine serve traders, not our farmers. If local agriculture is not protected, sovereignty is lost. It’s time for European farmers to stand together! pic.twitter.com/uUNDaSufQ0— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) January 25, 2026
Унгарският премиер смята, че без надеждна защита на местното земеделие, континентът може да загуби продоволствената си сигурност. Ето защо той призова фермерите да се обединят, за да защитят интересите си.
Орбан преди това отправи остри критики към Зеленски след речта му в Давос.