Виктор Орбан: Време е европейските фермери да се обединят

Унгарският премиер Виктор Орбан използва социалните мрежи, за да призове европейските фермери да се обединят срещу вноса на селскостопански продукти от Украйна, който според него заплашва местния селскостопански сектор и продоволствения суверенитет.

Според Орбан в Европа се води невидима борба между търговските вериги и производителите. Той твърди, че евтиният внос от страните от Меркосур и Украйна е от полза само за големите търговци на дребно, а не за европейските фермери.

Унгарският премиер смята, че без надеждна защита на местното земеделие, континентът може да загуби продоволствената си сигурност. Ето защо той призова фермерите да се обединят, за да защитят интересите си.

Орбан преди това отправи остри критики към Зеленски след речта му в Давос.

