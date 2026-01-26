Украински депутат от партията на Зеленски загина в катастрофа

Украинският депутат Орест Саламаха, член на управляващата партия „Слуга на народа“, е загинал при пътен инцидент на 25 януари, съобщава изданието Kyiv Independent. Той е управлявал АТВ, което се е сблъскало с търговски микробус в близост до Лвов.

Смъртта на 34-годишния депутат беше потвърдена от Давид Арахамия – ръководител на парламентарната фракция на „Слуга на народа“. В публикация в социалните мрежи той уточни, че катастрофата е станала в тъмната част на денонощието, на натоварен пътен участък.

Предварителната информация сочи, че Саламаха е навлязъл в насрещното платно, след което е последвал сблъсък с микробуса. При катастрофата няма други загинали или пострадали. Разследването продължава.

Орест Саламаха е избран за народен представител за първи път през 2019 г. Той е баща на три деца.