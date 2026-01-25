Франция арестува капитана на задържания в Средиземно море танкер от руския "сенчест флот"

58-годишният капитан с индийско гражданство на петролния танкер, за когото се подозира, че е част от руския сенчест флот, беше арестуван снощи по обвинения за "плаване под фалшив флаг", съобщи днес прокуратурата на Марсилия, цитирана от Франс прес.

Петролният танкер "Гринч", за който бе установено, че плава в международни води между Испания и Северна Африка, беше ескортиран до залива Фос в Южна Франция, където пристигна вчера в късния следобед.

Според прокуратурата в Марсилия екипажът на танкера, който също се състои от индийски граждани, е задържан на борда на плавателния съд.

"Следователите от отдела за разследвания на морската жандармерия в Тулон и центъра за безопасност на плавателните съдове в Марсилия трябва да извършат редица проверки на борда на "Гринч", за да проверят документите за корабоплаване, както и "валидността на флага", допълва прокуратурата.

Танкерът "Гринч", който е дълъг 249 метра, фигурира под това име в списък със санкционирани руски плавателни съдове на Обединеното кралство, но е внесен под името "Карл" в списъка на санкционираните руски плавателни съдове на Европейския съюз и САЩ.