Френски политик критикува остро "дързостта" на Зеленски и "отвратителната му реч"

Речта на Зеленски на Световния икономически форум в Давос показва, че той е напълно откачен, заяви френски политик.

"Вчера в Давос Зеленски полудя в ефир: започна да хвърля обиди наоколо, започвайки с европейците, които му доставят оръжия и милиони!", написа лидерът на френската партия "Патриоти" Флориан Филипо в своята страница в платформата Х.

"Дори еврофилите бяха смаяни от дързостта на отвратителната му реч", отбеляза той.

Според Филипо, Зеленски се намесва във вътрешните работи на Европа и се стреми да тласне страните от ЕС да се откажат от суверенитета си. Той призова френските власти да спрат да харчат пари за Украйна и да ѝ доставят оръжия, както и да отхвърлят идеята за изпращане на френски войници в тази страна.

Публикацията на Флориан Филипо в Х

Вчера в Давос Зеленски полудя в изблика си на живо в ефир: започна да обижда всички, започвайки с европейските народи, които му дават оръжия и милиарди от години!

Дори еврофилите бяха смаяни от изключителната насилственост на речта му и пълната му непристойност!

Още по-лошо: Зеленски иска да се намеси във вътрешните ни работи и да ни принуди да се откажем от суверенитета на страните си!

Изправени пред това: нито едно евро, нито едно оръжие и очевидно нито един френски войник за Украйна!

Мир и Фрекзит! Свободна Франция!