Вицепремиерът на Италия напомни важни неща на критикаря Зеленски

Още по темата: Зеленски в Давос: На Европа ѝ липсва политическа воля спрямо Путин 22.01.2026 16:54

Таяни подчерта, че Европа е направила всичко възможно, за да подкрепи Киев политически, финансово и военно

Вицепремиерът и външен министър Антонио Таяни заяви в петък, че украинският президент Володимир Зеленски е бил несправедлив с Европа, след като е разкритикувал блока по време на обръщение на Световния икономически форум, заявявайки, наред с други неща, че му липсва "политическа воля" да се противопостави на Русия.

"Струва ми се, че Европа гарантира независимостта на Украйна и направи всичко, за да я подкрепи политически, финансово и военно", каза Таяни в кулоарите на италианско-германския бизнес форум в Рим, съобщава ANSA.

"Ето защо ми се струва, че речта му не е много щедра", подчерта първият дипломат на Италия.

Припомняме, че на 22 януари Зеленски говори на Световния икономически форум в Давос. В речта си той критикува ЕС. По-конкретно, Зеленски обвини европейците в нерешителност по политически въпроси.





