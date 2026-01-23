Вицепремиерът на Италия напомни важни неща на критикаря Зеленски

Вицепремиерът и външен министър Антонио Таяни заяви в петък, че украинският президент Володимир Зеленски е бил несправедлив с Европа, след като е разкритикувал блока по време на обръщение на Световния икономически форум, заявявайки, наред с други неща, че му липсва "политическа воля" да се противопостави на Русия.
"Струва ми се, че Европа гарантира независимостта на Украйна и направи всичко, за да я подкрепи политически, финансово и военно", каза Таяни в кулоарите на италианско-германския бизнес форум в Рим, съобщава ANSA.
"Ето защо ми се струва, че речта му не е много щедра", подчерта първият дипломат на Италия.
Припомняме, че на 22 януари Зеленски говори на Световния икономически форум в Давос. В речта си той критикува ЕС. По-конкретно, Зеленски обвини европейците в нерешителност по политически въпроси.