Орбан: В близките 100 години Унгария няма да пусне Украйна в ЕС

Украйна се опитва да повлияе върху резултатите от предстоящите парламентарни избори в Унгария, тъй като е наясно, че сегашното унгарско правителство няма да допусне присъединяването ѝ към Европейския съюз. Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан в разговор с журналисти, коментирайки резултатите от срещата на върха на ЕС в Брюксел, предават руски медии.

По време на форума Европейската комисия е разпространила пътна карта за Украйна, която предвижда присъединяването на страната към ЕС до 2027 г. Според Орбан обаче този сценарий е нереалистичен. „Мисля, че в следващите 100 години в Унгария няма да има парламент, който да гласува за влизането на Украйна в Европейския съюз“, заяви той.

„Ние не искаме Украйна да става член на ЕС“, подчерта унгарският премиер. По думите му именно поради тази причина Киев е заинтересован от победа на опозицията и се опитва да се намесва във вътрешните работи на Будапеща. „Трябва да признаем, че украинците ще бъдат активни участници в унгарската предизборна кампания, защото в техен фундаментален интерес е смяната на правителството. Това не ми харесва и ние ще се борим срещу подобни опити“, заяви Орбан.

Унгарският министър на външните работи и външноикономическите връзки Петер Сийярто от своя страна припомни, че подобна ситуация е имало и по време на предишните парламентарни избори. „Така беше и преди четири години - тогава те агитираха в подкрепа на нашите опоненти. Същото се случва и сега, защото отлично знаят, че проукраинско правителство в Унгария може да има само ако ние бъдем отстранени“, заяви Сийярто във видеообръщение, излъчено по телевизия М1.

Министърът добави, че на предстоящите избори „унгарските граждани ще решат дали искат мир или война и дали ще позволят на Володимир Зеленски да вземе парите им за подкрепа на корумпирания украински режим“.

Парламентарните избори в Унгария, след които ще бъде сформирано ново правителство, са насрочени за 12 април. Управляващата партия „ФИДЕС - Унгарски граждански съюз“, оглавявана от Виктор Орбан, заедно с коалиционните си партньори - християндемократите, се изправя срещу опозиционната партия „Тиса“.

Нейният лидер Петер Мадяр е бивш държавен служител и се ползва с подкрепата на ръководството на ЕС и на най-голямата група в Европейския парламент - Европейската народна партия.