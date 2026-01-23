Румъния преди България по военна мощ: На кое място сме на Балканите?

Румъния се нарежда на 51-во място в света по индекс на военна мощ, според последната оценка, извършена от онлайн платформата Global Firepower.

Класацията оценява 145 държави, използвайки 60 критерия, включително размер на населението, активен военен персонал, въоръжения, бюджети за отбрана, природни ресурси, география и логистични възможности. Общата мярка се изразява като PowerIndex (PwrIndx), където по-нисък резултат показва по-силен военен капацитет, пише Newsweek.

Първите шест позиции през 2025 г. остават непроменени спрямо 2024 г.

Съединените щати водят, следвани от Русия, Китай и Индия. Южна Корея е на пето място, а Обединеното кралство е на шесто.

На регионално ниво Румъния превъзхожда България (62-ро място), Сърбия (63-то място) и Унгария (55-то място). Въпреки това, тя е зад Турция (9-то място) и Гърция (30-то място).

Други забележителни промени включват Франция, която се изкачва на 7-мо място, Германия се изкачва от 19-то на 14-то място, Израел се изкачва от 17-то на 15-то място, докато Иран пада с две места, попадайки точно под Израел. Украйна също отбелязва спад, падайки от 18-то на 20-то място.

Трябва да се отбележи, че критиците на Глобалния индекс на огневата мощ редовно подчертават, че класацията трябва да се използва предимно за информационни цели, тъй като не отчита фактори като технологичното развитие на армиите, нивото на обучение на личния състав или броя на стратегическите оръжия.