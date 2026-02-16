ЕС е готов да укрепи еврото и да намали зависимостта си от долара

Консолидирането на емисията на облигации под единно ръководство би намалило фрагментацията на пазара

Европейският съюз подготвя стратегия за укрепване на международната роля на еврото и намаляване на зависимостта му от долара чрез свързване на икономическата сигурност, финансовите пазари и търговската политика, предава агенция ANSA.

В работен документ, обсъждан днес от Еврогрупата, Комисията също така подчертава развитието на европейския пазар на ценни книжа, отбелязвайки, че "европейските ценни книжа са се утвърдили като ликвиден и сигурен актив и като възможност за инвестиране в еврото".

Брюксел добавя, че "консолидирането на емисията на облигации под единен орган би намалило фрагментацията на пазара" и че "създаването на единен емитент за наднационални облигации би осигурило по-дълбоки и по-ликвидни ценни книжа".