Как инфлацията свива гръцките заплати

Гръцките работници печелят средно по 17 954 евро годишно

Въпреки обещанията на правителството, скромните увеличения на заплатите през 2025 г. не успяха да отговорят на инфлацията, свивайки реалните доходи и оставяйки гръцките домакинства в по-лошо положение, тъй като разликата в заплащането с Европа остава голяма

За поредна година заплатите в Гърция не успяват да се справят с нарастващите разходи за живот, развитие, което отразява неспособността на правителството да защити работниците от постоянния ценови натиск.

Официални данни от ERGANI, информационната система за заетостта на Министерството на труда, показват, че средната брутна месечна заплата е достигнала 1363 евро през 2025 г., в сравнение с 1342 евро през 2024 г. Това се равнява на номинално увеличение от само 1,56%.

С инфлацията, която затваря годината на 2,5%, обаче реалните заплати са намалели с около 1%. На практика гръцките работници печелят малко повече на хартия, но могат да си позволят по-малко, пише To Vima.

Ценовият натиск остава особено силен в основни категории като хранителни стоки и жилища, две от най-големите тежести за домакинските бюджети. Една трета от работещите печелят 1000 евро или по-малко

Водещите данни прикриват по-дълбок структурен проблем.

Според същите официални данни, 36,5% от служителите в Гърция печелят до 1000 евро бруто на месец. За повече от един на всеки трима работници, дори скромно увеличение на наемите или цените в супермаркетите може значително да ерозира разполагаемия доход.

В резултат на това много домакинства остават с малък финансов буфер и разликата между доходите и основните разходи за живот продължава да се увеличава.

Правителството многократно е подчертавало икономическото възстановяване на Гърция през последните години. И все пак разликата в заплащането с останалата част от Европейския съюз остава поразителна.

Средната месечна заплата на пълен работен ден в ЕС е приблизително 3155 евро, повече от два пъти по-висока от средната за Гърция. Данните на Евростат за 2024 г. показват, че Гърция е на второ място от дъното по средни годишни заплати в блока.

Гръцките работници печелят средно по 17 954 евро годишно, в сравнение с 15 387 евро в България, единствената страна от ЕС с по-ниски заплати.

Цифрите подчертават колко много Гърция все още изостава от европейските си партньори по отношение на нивата на доходите.

Близо 15 години след като Гърция влезе в международни спасителни програми по време на фискалната криза, реалните доходи на домакинствата остават доста под нивата отпреди кризата.

Въпреки икономическия растеж през последното десетилетие, реалният разполагаем доход в Гърция все още е с 15% по-нисък, отколкото през 2009 г., последната година преди страната да влезе в механизми за финансова подкрепа за справяне с бюджетните си дефицити.

Гърция и Италия, където доходите са намалели с 0,7% в сравнение с 2009 г., са единствените засегнати от кризата страни, които не са се възстановили до нивата на доходите отпреди кризата.

На други места в Европа картината е значително по-различна:

Испания: ръст от около 6,5%

Кипър: ръст от 14%

Португалия: ръст от 16%

Ирландия: ръст от 21%

Контрастът подчертава дълбочината и устойчивостта на недостига на доходи в Гърция.

Правителството посочи ново социално споразумение и промени в правилата за колективно договаряне като част от стратегията си за укрепване на заплатите. Длъжностните лица обаче признават, че може да отнеме поне година, преди работниците да видят измерими подобрения в текущото си заплащане.

Съгласно изискванията на ЕС, 80% от работниците трябва да бъдат обхванати от колективни трудови договори до 2030 г., цел, която Гърция все още не е постигнала.

Засега обещаните от правителството реформи все още не са се превърнали в по-високо текущо заплащане за повечето гръцки работници, оставяйки домакинствата да поемат тежестта на нарастващите цени без съществено облекчение.

По-широката икономическа позиция на Гърция в рамките на ЕС отразява същите предизвикателства.

БВП на глава от населението по стандарти на покупателната способност е 69% от средния за ЕС, което поставя Гърция сред страните с най-ниски показатели в блока. Само България (66%) и Латвия (68%) отчитат по-ниски нива.

За разлика от това, БВП на глава от населението е далеч над средния за ЕС в Люксембург (245%) и Ирландия (221%), докато Нидерландия е 134%.