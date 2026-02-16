Жилищата в Гърция стават недостъпни за мнозина

Само 17% от потенциалните купувачи могат да отделят повече от 200 000 евро

Високите наеми и нарастващата финансова тежест, която те създават в дългосрочен план, карат повече гърци да предпочитат закупуване на жилище пред наемане, според доклад на Alpha Bank.

Но покупните цени на жилищата са непосилни за по-голямата част от заинтересованите, както показват последните проучвания на недвижимите имоти в големите градски центрове, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Само 17% от потенциалните купувачи могат да отделят повече от 200 000 евро за закупуване на жилище, според ново проучване на Университета на Македония. Само 6% са в състояние да надхвърлят 300 000 евро.

Като цяло, в периода 2021-2025 г. средната искана цена на жилищата в Атика се е увеличила с 41,5%, достигайки средно 2830 евро на квадратен метър, а в Солун - с 63,5%, до 2179 евро/кв.м.