Русия е унищожила завод, в който се произвеждат украинските ракети „Фламинго“, обяви Зеленски

Руската армия е успяла да удари производствена линия, където са били сглобявани украинските крилати ракети „Фламинго“, обяви Володимир Зеленски. Държавният глава На Украйна отбеляза, че тази информация преди това е била укривана от съображения за сигурност, но сега, след като последиците от удара са преодолени, тя може да бъде обсъдена публично, предаде УНИАН.

„Имахме технически проблеми. Между нас казано, една от основните ни производствени линии беше унищожена от ракети – руски ракети. Мога да говоря за това сега, защото производството вече е преместено и започна частично да се възобновява. Рестартирането продължава“, каза Зеленски в Мюнхен, според видео, публикувано от президентската администрация в YouTube.

По думите му, че Русия вече е усетила последиците от ракетите „Фламинго“. Те използвани наскоро срещу полигона, от който руската армия изстрелва балистичните си ракети „Орешник“. „Ще видим резултатите, но вярваме, че те вече са налице“, заключи украинският лидер.

„Фламинго“ е украинска крилата ракета земя-земя с голям обсег. Тя е предназначена да унищожава стратегически военни цели на противника дълбоко в тила. Лети със скорост около 900 км/час на разстояние до 3000 км. Бойната й глава е с тегло над 1 тон.