Орбан: ЕС, а не Русия, е истинската заплаха за Унгария

Истинската заплаха за Унгария не е Русия, а Европейският съюз. Това заяви премиерът Виктор Орбан в годишното си обръщение към нацията преди парламентарните избори в Унгария през април тази година, съобщава Асошиейтед прес.

В речта си Орбан сравни ЕС с репресивния съветски режим, който е доминирал Унгария повече от 40 години миналия век, и отхвърли убеждението на много европейски лидери, че руският президент Владимир Путин представлява заплаха за сигурността на континента.

„Трябва да свикнем с идеята, че тези, които обичат свободата, не трябва да се страхуват от Изтока, а от Брюксел“, каза той, имайки предвид де-факто столицата на ЕС в Белгия. „Страхуването от Путин е примитивно и несериозно. Брюксел, обаче, е осезаема реалност и източник на непосредствена опасност,“ добави Орбан. „Това е горчивата истина и ние няма да я толерираме.“

От началото на пълномащабната инвазия на Русия в Украйна преди почти четири години, Орбан е категорично против военно и финансово подпомагане за Киев и поддържа близки отношения с Москва, като в същото време заема конфронтационна позиция спрямо партньорите на Унгария в ЕС и НАТО, които представя като милитаристи.

През декември той заяви, че е „неясно кой кого е нападнал“, когато десетки хиляди руски войски преминаха границите на Украйна през февруари 2022 г.

Ако неговата партия спечели пета пореден път на изборите, Орбан обеща да продължи да се стреми към освобождаване на Унгария от организации, които, според него, нарушават суверенитета на страната.

Той отдаде заслугата на президента на САЩ Доналд Тръмп, който го подкрепя преди изборите, за създаването на среда, в която „фалшиви неправителствени организации и купени журналисти, съдии и политици“ могат да бъдат изгонени.

„Новият президент на Съединените щати се е вдигнал срещу глобалния бизнес, медийната и политическата мрежа на либералите, като по този начин увеличава нашите шансове,“ каза Орбан. „И ние можем да извървим дълъг път и да изгоним чуждото влияние от Унгария, заедно с неговите агенти, които ограничават нашия суверенитет. Брюкселската репресивна машина все още оперира в Унгария. Ще я почистим след април,“ добави той.