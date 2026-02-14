Киър Стармър: Великобритания изпраща самолетоносачи в Арктика

Днес не сме на кръстопът. Пътят напред е ясен – трябва да изградим твърда сила

Британският премиер Киър Стармър призова Европа да изгради „твърда сила“ и готовност за отбрана в случай на нужда, съобщава Ройтерс.

Той направи изказването си по време на Мюнхенската конференция по сигурността, посветена на укрепването на европейската отбрана и дипломация.

„Днес не сме на кръстопът. Пътят напред е ясен – трябва да изградим твърда сила, защото това е валутата на нашата епоха“, заяви Стармър.

„Трябва да можем да възпираме агресия и, ако се наложи, да се борим, за да защитим народите, ценностите и начина си на живот. Европа трябва да се изправи на собствените си два крака“, допълни той.

Стармър също така подчерта необходимостта от по-тясно икономическо сътрудничество с ЕС, включително приближаване до Единния пазар в ключови сектори, като отбранителната промишленост.

„По-дълбоката икономическа интеграция е в наш интерес“, каза премиерът.

Относно сигурността, той обяви, че британски бойни кораби ще патрулират в Арктика, в отговор на заплахите на американския президент Доналд Тръмп да присъедини Гренландия. Към инициативата за засилена сигурност в Далечния север ще се присъединят САЩ, Канада и други страни от НАТО.