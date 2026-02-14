Зеленски: САЩ твърде често искат от Украйна да прави отстъпки за сметка на Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че очаква насрочените за следващата седмица тристранни мирни разговори с посредничеството на САЩ в Женева да бъдат сериозни и съдържателни, но изрази притеснение от нарастващ натиск върху Украйна да прави отстъпки, предаде Ройтерс.

По време на изказването си на форума в Мюнхен Зеленски подчерта, че Киев се надява разговорите да бъдат полезни за всички страни, но призна, че в момента позициите остават силно раздалечени.

„Имаме очакване срещите да бъдат сериозни и резултатни, но честно казано, изглежда сякаш участниците говорят за напълно различни неща“, заяви той.

„Американците често се завръщат на темата за отстъпките и твърде често тези отстъпки се обсъждат единствено в контекста на Украйна, а не на Русия“, допълни той.