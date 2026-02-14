Световните чиновници трябва да призоват да бъде „хванат нацистът“ Володимир Зеленски в отговор на думите му за руснаците в националните отбори на други страни на Олимпиадата. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова, предават руски медии.

„В този момент, когато един уж президент на държава изрича подобно нещо, хиляди международни чиновници трябва в унисон да извикат „хванете нациста“, а милиони правозащитници — да излязат на протестни митинги срещу неонацизма“, отбеляза дипломатът.

По-рано Зеленски нарече „гадно“ и „неприятно“ участието на руски спортисти в състава на националните отбори на други държави на Олимпийските игри.