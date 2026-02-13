"Ростех": Опитът в създаването на танк Т-90С е от решаващо значение за най-новия танк Т-90МС

Още по темата: Кремъл с новина: Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна 13.02.2026 13:45

Според пресслужбата на производителя новото превозно средство е готово за износ като демонстрация на най-новите руски технологии

Опитът в разработването на танка Т-90С е допринесъл за разработването на танка от следващо поколение Т-90М/МС, съобщи пресслужбата на руската група "Уралвагонзавод", която е част от руската държавна корпорация "Ростех".

Преди двадесет и пет години, на 15 февруари 2001 г., беше подписан договор за доставка на руски танкове Т-90С на Индия.

"Опитът, натрупан при разработването на Т-90С, допринесе за създаването на танк от следващо поколение Т-90М/МС. Той се различава от Т-90С не само по обозначението си, но и по напълно новия си, унифициран куполен модул с нова система за управление на огъня, актуализирани системи за командване и управление и подобрена защита. На практика всичко се е променило – от модернизираното танково оръдие и двигател до ергономичността на бойното отделение на танка. Новата машина е наследник на Т-90С и е готова за износ като демонстрация на най-новите руски технологии", отбеляза пресслужбата на производителя на оръжие.

В него се подчертава, че най-новият танк Т-90М "Прорив" продължава да се развива въз основа на широк набор от данни, получени по време на бойни действия. Днес той е най-масово произвежданият съвременен танк в света.