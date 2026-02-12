Танк с въртящи се кабели: Русия показва ново оръжие срещу дронове

Русия патентова дизайна през декември 2023 г.

Устройство, което използва въртящи се кабели, за да сваля дронове от небето, беше представено като най-новото неконвенционално оръжие на Русия във войната с Украйна.

Машината, задвижвана от мотор в бронирано превозно средство, разполага с четири въртящи се диска, всеки от които е снабден с около девет или десет стоманени кабела, наподобяващи спагети. Прототипна версия, монтирана на многофункционално безпилотно наземно превозно средство (UGV), известно като Courier, беше показана в предаването „Военни кореспонденти“ на руската държавна телевизия.

Устройството, наподобяващо вентилатор, се базира на концепция за борба с дронове, която руската армия патентова преди повече от две години, пише The Telegraph.

То е проектирано да отблъсква вражеските дронове, преди те да могат да ударят такива превозни средства, които могат да пренасят товари до 250 кг на бойното поле и често се използват в операции на предната линия.

Според предаването, устройството е било конструирано от механици от 70-ия мотострелкови полк на Русия и се тества в окупираните части на южния регион Запорожие в Украйна.

„На пръв поглед това е доста странна машина“, каза водещият на предаването. „По стандартите на конвенционалното оръжие, тя няма товарна камера, картечница и конвенционална броня. Вместо това има няколко въртящи се диска с прикрепени кабели. Но именно този необичаен дизайн е основната й сила“, добави водещият, преди да бъде показан как хвърля голям парче лед по машината, което отскача от корпуса ѝ.

Русия патентова дизайна през декември 2023 г. като средство за защита на бронирани превозни средства от снаряди, приближаващи се отгоре, въпреки че досега не е наблюдаван работещ прототип.

През май 2025 г. Русия патентова и подобен дизайн за защита от дронове, който включва монтаж на няколко комплекта пропелери с електродвигатели върху каросерията на превозните средства UAZ-452 Bukhanka.

Въпреки това се счита, че кабелите, които са по-леки, гъвкави и издръжливи, а също и евтини, имат предимство пред лопатките, използвани в по-ранния дизайн.

Въпреки това механизмът за въртене на кабелите заема почти цялото пространство вътре в защитната рамка на превозното средство. Смята се, че устройствата могат да срещнат затруднения на по-сложна бойна терен, като съществува риск да се заплетат в клони, храсти и дървета, според украинското издание Defense Express.

Това е най-новото от дългата поредица иновации за защита срещу дронове от двете страни в конфликта.

Една от най-новите адаптации са фиксираните танкове – известни като „дяволски папагал” или „таралеж” – с гъсти групи от изтъркани стоманени кабели и метални жици, изпъкнали навън, за да приличат на бодлите на таралежа или на цветчетата на дяволския папагал.

През 2024 г. Русия също разработи така наречените „костенуркови танкове” с бронирана обвивка, която да поглъща ударите на FPV дронове.