Руските власти задържаха двама директори на голяма транспортна фирма

Бившият председател на съвета на директорите на транспортната група FESCO Андрей Северилов и вицепрезидентът на компанията по производствено развитие Борис Иванов са задържани в Москва по обвинение в присвояване на особено големи суми (чл. 160, ал. 4 от Наказателния кодекс). За това съобщава руска медия, като се позовава на двама източници в правоохранителните органи и двама източници от транспортно-логистичния сектор.

Северилов е бил задържан в сряда, 11 февруари. Разследващите възнамеряват да поискат арест за два месеца.