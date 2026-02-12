„Ростех“ показа „Панцир“ с ново тайно оръжие срещу дронове (ВИДЕО)

Зенитната ракетно-артилерийска система „Панцир-С1“, оборудвана с нови ракети-прехващачи с малък обсег, беше показана във видеоклип, публикуван от руското Министерство на отбраната . Кадрите бяха публикувани в Telegram канала на министерството.

На кадрите се вижда „Панцир“, въоръжен с пълноразмерни зенитно-ракетни комплекси (ЗРК) и ракети ТКБ-1055 „Гвозд“. На мястото на един пълноразмерен ЗРК е инсталирана пускова установка с четири малки ракети.

ТКБ-1055 е разработена за борба с малки дронове. Ракетата има обсег от седем километра.

През януари стана известно, че холдинговата компания „Високоточни системи“ е доставила изцяло системите „Панцир-С“ и „Панцир-СМД“ на руското Министерство на отбраната до 2025 г.

През септември държавната корпорация „Ростех“ съобщи, че ракетите „Панцир“ са прехванали един от най-широките диапазони от цели в бой. Системите са свалили дронове, самолети, хеликоптери, различни ракети и управляеми бомби.