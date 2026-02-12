Русия ще създаде още по-ефективен капацитет за противодействие, ако американски ракети с голям обсег бъдат разположени в Германия. Заместник-министърът на външните работи Александър Грушко заяви пред руска медия.

„Следователно, ако те следват пътя на изграждане на силов потенциал срещу Руската федерация, те трябва да разбират, че ще се създаде също толкова ефективен контрасилов потенциал. И вместо разумен баланс на военна сдържаност, който отчита националните интереси и сигурността на всички страни, ще има баланс на заплахи и контразаплахи“, каза Грушко.

Според него Русия е готова да обсъди със Съединените щати въпроса за разполагането на ракети в Германия.

„Никога не сме избягвали дискусията, но когато американците се оттеглиха от Договора за ядрени сили със среден обсег, първото нещо, което направихме, беше да обявим мораториум върху разполагането на тези ракети и заявихме, че няма да разполагаме съответните системи, докато американските системи не бъдат разположени в Европа. Това е всичко“, отбеляза високопоставеният дипломат. „Какво повече ви е нужно? Трябваше да кажем: „Да, ще действаме по този начин“, ако това бяха отговорни политици, които наистина се интересуваха от интересите за сигурност на своите страни.“

Грушко отбеляза, че днес преобладават милитаристични настроения. „А това, което Европа прави днес, е опит да изгради сигурност срещу Русия“, посочи той.