Лавров отрича Кремъл е получавал 20-точковия мирен план

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заявява, че Москва не е получавала никакъв мирен план за Украйна, който да съдържа 20 точки. Той твърди, че такъв документ не е постъпил в Кремъл нито по официални, нито по неофициални канали, предават руски медии.

Лавров заявява, че според него, след срещата в Анкъридж, страните са могли да се споразумеят доста бързо за мирно споразумение между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин. По-нататъшните варианти на споразуменията той е охарактеризирал като опити, по неговите думи, да се отстъпи от "американската инициатива“ от страна на президента на Украйна Володимир Зеленски.

"В Анкъридж ние намерихме подходи, които се основаваха на американската инициатива, американските предложения – и които отваряха пътя към мира. На тази основа беше напълно реално да се съгласува оперативно окончателното споразумение за уреждане на конфликта".

Освен това Лавров заявява, че РФ е "готова на компромиси“, но според него те не могат да засягат "ключовите принципи“, от които "зависи животът на държавата и на милиони хора“.