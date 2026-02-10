Русия задържа още един за атентата срещу ген. Алексеев

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) задържа още един съучастник в покушението срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, съобщават руски медии. Става дума за сина на по-рано задържания Виктор Васин - Павел Васин, който е помагал за следенето на руски военни, съобщиха от Центъра за връзки с обществеността (ЦВО) на ФСС.

"Федералната служба за сигурност задържа трети съучастник в подготовката на опита за убийство на първия заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация генерал-лейтенант Владимир Алексеев – гражданина на Русия Павел Васин, роден през 1981 г.", отбелязаха от ЦВО. Според данни на ФСС "Павел Васин е осигурил на агента на Службата за сигурност на Украйна Любомир Корба и на баща си Виктор Васин, задържани по-рано, транспортни средства за външно наблюдение и за въоръжаване с укрито оръжие, като е придобил също средства за технически контрол: видеорегистратор и тракер, използвани за следене и определяне на маршрутите на придвижване на обектите на посегателствата".

Третият задържан по делото за атентата срещу генерал Алексеев, Павел Васин, е бил вербуван от непосредствения извършител на престъплението Любомир Корба през септември 2025 г., съобщиха от ФСС.

Освен това, отбелязаха от ФСС, той е съдействал за събирането на информация за адресите на пребиваване и автомобилите на обектите, представляващи интерес за Службата са сигурност на Украйна, като е използвал интернет приложения и търсачки.

ТАСС съобщи, че Павел Васин е признал участието си в подготовката на атентата срещу ген. Алексеев.