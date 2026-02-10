„Ростех“ създава танкове-убийци: Без екипаж, с изкуствен интелект и готови за бойното поле на бъдещето

Танковете може да станат безпилотни в бъдеще и Русия работи по този въпрос. Това заяви Бекхан Оздоев, индустриален директор на клъстера за въоръжение в държавната корпорация „Ростех“ и член на Съюза на машиностроителите, в интервю за руска агенция относно Световното изложение за отбрана през 2026 г. в Саудитска Арабия.

Оздоев, индустриален директор на държавната корпорация „Ростех“, каза: „Твърде рано е да се отписват танкове“.

„Танковете ще продължат да се усъвършенстват, за да отговарят на новите реалности. Уверен съм, че танковете винаги са били, са и ще продължат да бъдат страхотна ударна сила на бойното поле. Друг проблем е, че танковете могат да станат безпилотни и да претърпят значителни промени – работата в тази посока се води по целия свят, включително и тук“, каза Оздоев.

Оздоев по-рано заяви пред руска агенция, че в зоната на СВО се увеличава присъствието на нови и модернизирани бойни машини – Т-90М «Прорив», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Танковете от семействата Т-72 и Т-90 формират гръбнака на бронираните сили на страната.