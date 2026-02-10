Земетресение с магнитуд 4,8 разлюля Новоросийск след ракетна тревога

В нощта на 10 февруари в Краснодарския край на Русия е регистрирано земетресение с магнитуд 4,8 по скалата Рихтер. Епицентърът е бил недалеч от Новоросийск, където преди това е имало ракетна опасност, съобщава РБК-Украйна, като се позовава на руски канали в Telegram.

Според резултати от проверка в Google, земетресението е станало в 02:21 часа местно време. От своя страна кметът на Новоросийск Андрей Кравченко е посочил в социланите мрежи:.

"В ЕДДС от мониторинговите центрове е постъпила информация за подземни трусове. Те са регистрирани на разстояние около 30 км от града – на дълбочина над 20 км. Трусовете не са нанесли щети на градската инфраструктура“, пише той.

В същото време на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център уточняват, че епицентърът е бил на 35 км северозападно от Новоросийск и на 13 км от Станица Анапская на дълбочина около 10 км.

Според жителите на града и абонатите на канала ASTRA, "високите сгради са се люлеели като играчки“. От силните трусове таваните в няколко къщи са се напукали. Освен това трусовете са усетени и от жителите на други населени места.

Следва да се отбележи, че в последните часове преди земетресението кметът на Новоросийск многократно е съобщил в социалните мрежи за ракетна опасност, а самите трусове са настъпили буквално няколко минути след отмяната на ракетната тревога.